Есть такой простой лайфхак: если возникают симптомы слабости и вялости прямо с утра, то нужно себя спросить, когда чувствуете себя лучше утром или вечером? Если утром, то все ок.Если вечером? Например, вы легли вовремя спать, а утром вставать очень трудно, приходится долго-долго себя уговаривать, при этом могут быть нарушения сна, встали как будто не отдыхали, чувствуете себя разбитым с утра и это длится давно, то, конечно, нужно заподозрить депрессию. И тут может потребоваться помощь специалиста, очень часто это состояние является маской каких-то хронических заболеваний. Тут должен работать не просто психолог, а хороший врач-практик, который сможет увидеть состояние, которое маскируется депрессией., когда состояние с утра неплохое, но оно ухудшается к вечеру. Совсем немного поработал и истощился, больше сил нет, хочется снова спать, а впереди еще долгий день. При такой ситуации мы должны думать об органических состояниях, чаще всего гормональных. Могут быть, конечно, и такие состояния, как анемия и нарушение функции ЖКТ, но чаще все-таки эндокринология. Гормональное обследование позволит расставить все точки над «и» и внести коррективы.стоит отнести моменты подавленности и астении, которые возникают после перенесенных заболеваний. Когда организм с чем-то боролся, израсходовал ресурсы и сейчас истощен. Конец зимы-весна - такой период, когда болеем мы часто, а запасы энергии в организме восполняются медленно, еще потому что продукты, которые мы можем найти в этот сезон, обеднены витаминами и микроэлементами, которые необходимы для энергетических процессов.