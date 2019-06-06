Если вы принимаете витамины, хорошо и правильно питаетесь, но тем не менее вас все равно весной накрывает. Существует еще более продвинутый уровень, мы можем проверить генетику обмена витаминов
. Это простое и быстрое исследование, оно дешевле, чем исследовать уровень витаминов постоянно.
В генетике и обмене витаминов могут быть стойкие витаминно-дефицитные состояния, несмотря даже на прием препаратов. Могут быть особенности, связанные с обменом витаминов, генетические особенности, при которых человек нуждается в более высоких корректировках, чем остальные.
Витамины являются коферментами многих обменных процессов. Они участвуют в синтезе веществ-ускорителей обменных процессов. Без них они не вырабатываются, без них не происходит считывание геномного материала. У нас есть определенные гены, которые кодируют все обменные процессы, синтезы белков-регуляторов, ферментов, которые обеспечивают регуляцию всех обменных процессов. Информация с генов может считываться, а может не считываться из-за того, что есть дефицит определенных витаминов в организме в данную минуту. Активация и синтез гормонов может не происходить из-за того, что не хватает определенных витаминов, не происходит считывание геномного материала, которые кодируют информацию про активность гормонов, например. Поэтому дефицит витаминов – это первое, что нужно устранять.
Это исследование приоткрывает завесу хронических состояний: стойких анемий, стойких синдромов хронической усталости, нарушений пищеварения. Дает простые ответы на то, за чем нужно следить, и корректировать лишь то, что является камнем преткновения у каждого конкретного человека.
Мы бы хотели, чтобы наши читатели и пациенты знали, что на высоконаучном уровне мы можем дать простое понимание процессов, простой ответ на этот вопрос.
Приглашаем вас проконсультироваться с одним из наших врачей и выбрать для себя лучший способ заботы о своем здоровье!