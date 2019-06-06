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Синдром хронической усталости

Хандра, апатия, депрессия - так это многие называют.
Астенический синдром - называют это врачи.
Что же это такое?

Есть такой простой лайфхак: если возникают симптомы слабости и вялости прямо с утра, то нужно себя спросить, когда чувствуете себя лучше утром или вечером? Если утром, то все ок.

Если вечером? Например, вы легли вовремя спать, а утром вставать очень трудно, приходится долго-долго себя уговаривать, при этом могут быть нарушения сна, встали как будто не отдыхали, чувствуете себя разбитым с утра и это длится давно, то, конечно, нужно заподозрить депрессию. И тут может потребоваться помощь специалиста, очень часто это состояние является маской каких-то хронических заболеваний. Тут должен работать не просто психолог, а хороший врач-практик, который сможет увидеть состояние, которое маскируется депрессией.

Второй вариант, когда состояние с утра неплохое, но оно ухудшается к вечеру. Совсем немного поработал и истощился, больше сил нет, хочется снова спать, а впереди еще долгий день. При такой ситуации мы должны думать об органических состояниях, чаще всего гормональных. Могут быть, конечно, и такие состояния, как анемия и нарушение функции ЖКТ, но чаще все-таки эндокринология. Гормональное обследование позволит расставить все точки над «и» и внести коррективы.

К третьему варианту стоит отнести моменты подавленности и астении, которые возникают после перенесенных заболеваний. Когда организм с чем-то боролся, израсходовал ресурсы и сейчас истощен. Конец зимы-весна - такой период, когда болеем мы часто, а запасы энергии в организме восполняются медленно, еще потому что продукты, которые мы можем найти в этот сезон, обеднены витаминами и микроэлементами, которые необходимы для энергетических процессов.

Если астеническое состояние уже возникло, то, конечно, одним изменением рациона мы не достигнем желаемого эффекта. Нужны обязательно витаминные добавки.

Для подбора обязательна консультация специалиста.
Витамины сами по себе не являются источником энергии, но зато они активируют многочисленные обменные процессы. Благодаря витаминам пища правильно усваивается и наделяет нас силами. Обмен веществ работает именно так, как он должен работать. Регулируется деятельность гормональных желез, сердечно-сосудистой, нервной системы, участвуют в кроветворении. Витамины участвуют во всех процессах организма, поэтому дефицит каждого влияет на ухудшение самочувствия.

Итак, витамины и микроэлементы- активаторы энергетических процессов: С, В1, Н (биотин), фолиевая кислота, витамин Д, Медь, Хром, Калий, Магний, Железо, Йод.
Давайте разберемся для чего и какие нам нужны витамины.

Почему это необходимо весной, даже если мы питаемся правильно и включаем в рацион много зеленых и свежих продуктов.В первую очередь, конечно, витамин С. Он отвечает за иммунитет, за жизненный тонус, за хорошее настроение. Повышает сопротивляемость организма болезням. Участвует в обмене норадреналина – это гормон отваги, благодаря которому мы как бы внутренне собираемся, мобилизуемся, начинаем четче соображать, быстрее принимать решения и быть эффективными. Эффективно противостоять стрессу.

Второй по значимости витамин в этом отношении – это витамин В1. Он помогает регенерации нервной системы, что сказывается на эмоциональном состоянии. Участвует в цикле Крепса, это главная энергостанция в организме, поэтому он крайне необходим.

Витамин В7 (биотин, витамин Н, коэнзим R) руководит усвоением питательных веществ и их превращением в энергию. Избавляет от ощущения вечной усталости даже при продолжительных нагрузках, снимает проблемы со сном и наряду с тиамином определяет человеческую способность к концентрации и умственному труду.

В9 (фолиевая кислота), подобно витамину С, способствует выработке норадреналина, защищает от стресса, пробуждает оптимизм и наделяет нас энергией. В том числе и сексуальной!

Витамин D «дирижирует» кровотоком. От того, как хорошо он справится со своей задачей, зависит, будут ли клетки в полной мере снабжены кислородом и своевременно очищены от продуктов распада, а также насколько быстро мы сможем восстанавливать свои силы после отдыха.
Не меньше, чем витамины, нам требуются минералы:

Медь, от наличия которой в организме напрямую зависит обмен веществ, участвует в образовании норадреналина и серотонина.

Железо вместе с витамином D отвечает за доставку кислорода к клеткам.

Селен способствует укреплению нервной системы и выполняет множество других функций.

Калий, недостаток которого оборачивается мышечной слабостью и сбоями сердечного ритма. Чтобы не возникало дефицита калия в первую очередь стоит отказаться от фаст-фуда, который содержит глутамат натрия и соли, которые являются антагонистами калия.

Йод спасает нас от хронической усталости, расшатанного иммунитета и снижения умственных способностей.

Хром оказывает влияние на работу головного мозга и деятельность нервной системы.

Магний — «главный энергетик» клеток, участвует более чем в 300 биохимических реакциях и обменных процессах и попутно обеспечивает нам здоровый сон. Его недостаток выражается в чувстве перманентной усталости, вялости и головокружениях.

Дополнительно хотим сказать, что дефицит железа и йода тоже вызывает состояние апатии и вялости. Их назначение рекомендуется врачами, потому что есть определенные ограничения.

Если вы принимаете витамины, хорошо и правильно питаетесь, но тем не менее вас все равно весной накрывает. Существует еще более продвинутый уровень, мы можем проверить генетику обмена витаминов. Это простое и быстрое исследование, оно дешевле, чем исследовать уровень витаминов постоянно.

В генетике и обмене витаминов могут быть стойкие витаминно-дефицитные состояния, несмотря даже на прием препаратов. Могут быть особенности, связанные с обменом витаминов, генетические особенности, при которых человек нуждается в более высоких корректировках, чем остальные.

Витамины являются коферментами многих обменных процессов. Они участвуют в синтезе веществ-ускорителей обменных процессов. Без них они не вырабатываются, без них не происходит считывание геномного материала. У нас есть определенные гены, которые кодируют все обменные процессы, синтезы белков-регуляторов, ферментов, которые обеспечивают регуляцию всех обменных процессов. Информация с генов может считываться, а может не считываться из-за того, что есть дефицит определенных витаминов в организме в данную минуту. Активация и синтез гормонов может не происходить из-за того, что не хватает определенных витаминов, не происходит считывание геномного материала, которые кодируют информацию про активность гормонов, например. Поэтому дефицит витаминов – это первое, что нужно устранять.

Это исследование приоткрывает завесу хронических состояний: стойких анемий, стойких синдромов хронической усталости, нарушений пищеварения. Дает простые ответы на то, за чем нужно следить, и корректировать лишь то, что является камнем преткновения у каждого конкретного человека.

Мы бы хотели, чтобы наши читатели и пациенты знали, что на высоконаучном уровне мы можем дать простое понимание процессов, простой ответ на этот вопрос.

Приглашаем вас проконсультироваться с одним из наших врачей и выбрать для себя лучший способ заботы о своем здоровье!